Пропавшую в степи семилетнюю девочку сутки ищут в Павлодарской области

Полицейские Павлодарской области сутки не могут найти пропавшую семилетнюю девочку, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, заявление о пропаже ребёнка поступило в полицию Экибастуза 17 ноября в 21:15 часов.

По словам матери, малышка пропала несколькими часами ранее и после безуспешных самостоятельных поисков, родительница решила обратиться за помощью к полицейским.

"Незамедлительно по тревоге был поднят личный состав полиции, информация об исчезновении ребёнка была распространена по местным чатам, к поискам подключились волонтеры Vita и неравнодушные граждане. Поисковые мероприятия полицейские проводят не только на территории села Бескауга Кояндинского сельского округа, но и в области. Полицией установлено, что около 16:00 часов 39-летняя женщина решила с тремя детьми поехать на выходные к супругу в крестьянское хозяйство, расположенное в 15 километрах от села. При этом, дочь Милана отказалась ехать и вышла из дома. Сельчане девочку видели на отделении, расположенном на расстоянии полтора километра от села. Поиски девочки продолжаются", — говорится в сообщении полиции.