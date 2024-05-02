"Я не укрывал преступление"- Байжанов не согласен с новым обвинением

В суде по делу Салтанат Нукеновой адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев высказал возражение касательно нового обвинительного акта своего подзащитного. Суд удалился в совещательную комнату по решению вопроса по данному отказу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы не возражаем приобщить. Но в то же время мы выражаем наше несогласие с обвинением в части укрывательства", - сказал Ынтыкбаев.

Напомним, на прошлом заседании Бакытжану Байжанову был представлен новый обвинительный акт.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.