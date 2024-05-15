Пассажир умер на борту авиарейса FlyArystan

На борту рейса авиакомпании FlyArystan, следовавшего по маршруту Костанай – Алматы, скончался пассажир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сообщается, что во время полёта стало плохо мужчине. По данным FlyArystan, бортпроводники незамедлительно проверили пульс и дыхание пассажира, однако не обнаружили признаков жизни. Согласно инструкциям, экипаж приступил к оказанию первой доврачебной помощи и начал поиск врача на борту. Затем совместно с врачом бортпроводники провели сердечно-лёгочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

"По решению командира самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Астаны для оказания медицинской помощи пассажиру. Бортпроводники авиакомпании продолжали проводить сердечно-лёгочную реанимацию до самого прибытия в аэропорт. К сожалению, врач аэропорта Астаны констатировал смерть пассажира. Авиакомпания выражает искренние соболезнования родным и близким пассажира", – говорится в сообщении.

По данным портала "Наш Костанай", на борту самолёта скончался 50-летний мужчина. Предварительная причина смерти – отрыв тромба.