Директора детсада осудили в Павлодарской области

Директора детского сада обвинили в растрате бюджетных средств. Ущерб составил 4,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Железинским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении К.

"Установлено, что К., работая в должности и.о. директора КГКП "Ясли-сад "Балапан", с сентября 2022 года по декабрь 2023 года незаконно перечислила на свой карточный счёт 4 779 228 тенге, то есть совершила тяжкое коррупционное преступление против собственности", - сообщили в суде.

Женщина вину признала в полном объёме и в содеянном раскаялась.

Суд назначил К. три года лишения свободы. Ввиду наличия у подсудимой двоих малолетних детей исполнение наказания отсрочено на три года.

Кроме этого женщина пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления.

Приговор в законную силу пока не вступил.