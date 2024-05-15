Директора детсада осудили в Павлодарской области
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Директора детского сада обвинили в растрате бюджетных средств. Ущерб составил 4,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Железинским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении К.
"Установлено, что К., работая в должности и.о. директора КГКП "Ясли-сад "Балапан", с сентября 2022 года по декабрь 2023 года незаконно перечислила на свой карточный счёт 4 779 228 тенге, то есть совершила тяжкое коррупционное преступление против собственности", - сообщили в суде.
Женщина вину признала в полном объёме и в содеянном раскаялась.
Суд назначил К. три года лишения свободы. Ввиду наличия у подсудимой двоих малолетних детей исполнение наказания отсрочено на три года.
Кроме этого женщина пожизненно лишена права занимать должности на госслужбе, судьи, в органах местного самоуправления.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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