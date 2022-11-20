Выборы президента: Как голосуют акимы в регионах Казахстана

Фото: BaigeNews.kz

По всему Казахстану работают 8150 избирательных участков. Жители разных регионов страны отдают свои голоса на внеочередных президентских выборах. О том, как голосуют акимы областей — в материале BaigeNews.kz.

Фото: пресс-служба акима области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов голосовал на избирательном участке № 550 в здании Дома культуры "Геолог".

"Участие в выборах – гражданский долг каждого казахстанца. Уверен, что актюбинцы отдадут свои голоса за стабильность и процветание нашей независимой страны", — подчеркнул Ералы Тугжанов.

Аким области вручил двум впервые голосующим 18-летним избирателям памятные подарки.



Всего в Актюбинской области работают 517 избирательных участков, 15 из них находятся в специализированных организациях — это медицинские учреждения, воинская часть, следственный изолятор. Всего в списки избирателей по региону включены 560 819 человек.

Фото: пресс-служба акима области

Аким Карагандинской области Женис Касымбек отдал свой голос на избирательном участке № 42 в школе-гимназии имени аль-Фараби в Караганде.

"На нашем участке зарегистрировано 1825 избирателей, в том числе 37 впервые голосующих. Заявлений о принятии участия в выборах на дому не поступало. На восемь утра у нас проголосовало около 60 человек", — сообщила председатель участковой комиссии № 42 Сабина Бижанова.

В Карагандинской области работает 642 участка для голосования. По информации областной избирательной комиссии, зарегистрировано около 770 тысяч избирателей. Процесс голосования отслеживают независимые наблюдатели от некоммерческих организаций и общественных объединений.

Фото: пресс-служба акима области

Аким области Абай Нурлан Уранхаев голосовал на выборах в Семее на избирательном участке №260. На выборы аким области пришел вместе с супругой.

"Сегодня в стране проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Жители нашей области принимают участие в этом важном политическом мероприятии. Радует активность земляков. Настроение тоже у всех приподнятое. Участие в выборах — это выбор нашего будущего.

Это не просто гражданская активность, это шаг к созданию устойчивого Нового Казахстана. Для нашей области это ещё один момент исторического значения. Это первые выборы вновь созданной области Абай. Несмотря на то, что прошло всего 5 месяцев, наша область Абай уже делает такой важный политический шаг и участвует в выборах в каждом сельском округе, районе", — сказал Нурлан Уранхаев.

В области Абай работают 475 избирательных участков.

Фото: t.me/baspasozpvl/Валерий Бугаев

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отдал свой голос на избирательном участке № 15 в областной библиотеке имени С. Торайгырова.

Всего на избирательном участке №15 зарегистрированы 1542 павлодарца, в их числе аким области Абылкаир Скаков.

"Сегодня важный исторический день для нашей страны – выборы президента Республики Казахстан. Я сделал свой выбор и проголосовал за светлое будущее нашей страны", – сказал аким области.

Кстати, первой проголосовавшей на этом участке стала 89-летняя Айша Абдуллина. Сделав свой выбор, павлодарка пожелала всем казахстанцам здоровья и процветания. На выборы жители области приходят вместе с детьми, чтобы привить подрастающему поколению чувство гражданского долга.

В области зарегистрированы 510 847 избирателей, которые могут проголосовать на 528 участках.

Напомним, 20 ноября в Казахстане стартовали внеочередные президентские выборы. По республике начали работу 8150 избирательных участков. 86 из них открылись с шести утра, 47 из них в местах временного пребывания граждан.

Всего приступили к работе более 10 тысяч избирательных участков. По данным МИД РК, открыты участки для голосования в Пекине, Шанхае, Гонконге, Сингапуре, Куала-Лумпуре, Улан-Баторе, Джакарта и Бангкоке. Граждане Казахстана в Японии и Республике Корея одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на внеочередных выборах Президента РК.