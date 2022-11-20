В Казахстане начали работу 8150 избирательных участков

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Об этом сообщил Заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров.

Заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров предоставил информацию об открытии участков и начале голосвания в 15 регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Выборы стартовали в Астане, Алматы и Шымкенте и регионах в 7 утра на 8150 участках. Также началось голосование на 12 участках РК в 11 иностранных государствах. На 86 участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6 утра. На 1883 избирательных участках 5 регионов: Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей голосование начнётся в 8 часов утра по времени Астаны.

"Также сообщаем, что всего в РК 10 101 избирательный участок, в том числе в иностранных государствах - 68 участков в 53 странах. На них голосование начнётся в 7 утра местного времени. В списках граждан, имеющих право на участие в выборах - 11 950 485 избирателей. При этом вчера в 18:00 завершилась выдача открепительных удостоверений на право голосования. Всего по республике выдано 22 578 удостоверений, с которыми избиратель может проголосовать на любом участке нашей страны", - сообщил Петров.