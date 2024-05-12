Новый зеленый бульвар появится в Астане

О проектах по масштабному благоустройству Астаны рассказал аким города Женис Касымбек, передает BaigeNews.kz.

По его словам, в этом году в столице планируют благоустроить 170 общественных и дворовых территорий. Работами будут охвачены все районы города, в том числе жилые массивы.

"Создадим зеленый бульвар по ул. Жургенова (район Алматы). Данная улица — одна из основных улиц микрорайона. За девять лет с момента открытия улицы не проводились работы по ремонту брусчатого покрытия на пешеходных тротуарах, в связи с чем большинство участков пришли в ненадлежащее состояние. Также отсутствуют озеленение и освещение улицы. В связи с этим приступили к масштабному благоустройству пешеходного пространства улицы Жургенова с обустройством безбарьерной среды, зон досуга, озеленения, освещения и др.", — написал Женис Касымбек на своей странице в соцсетях.

Работы по благоустройству улицы Жургенова — от ул. Айнаколь до ул. Ж. Нажимеденова — уже ведутся. Здесь планируют высадить более 6 тысяч деревьев и 44 тысячи кустарников.

Также на аллее Мынжылдык ведется благоустройство 70 тысяч квадратных метров. Проект состоит из трех участков. Здесь устанавливают малые архитектурные формы, обустраивают тротуары, дорожки, высадили деревья, провели освещение и др.

"В рамках благоустройства ЖК "Жагалау" планируем благоустроить 18 гектаров территории. Благоустройством будут охвачены все 19 жилых дворов, относящихся к "Жагалау". Также будут высажены деревья, установлены опоры освещения и др. В ботсаду ведутся работы по обновлению беговой и велодорожки, переукладке просевших брусчаток, восстановлению освещения, обновлению спортивных площадок и др", — добавил аким Астаны.

Также благоустроят территорию старого вокзала и прилегающих к нему улиц Гете и Биржан сала; парковый кластер вдоль реки Есиль, в который входят набережная Акбулак, президентский парк и парк "Мира и согласия" и т.д.