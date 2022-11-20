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  • Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК
aa.com.tr Сегодня, 08:18
125
Сегодня, 08:18
125
Фото: aa.com.tr

Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК

По состоянию на 8.15 часов времени столицы согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Кроме того, 17 участков сейчас работают при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах. 

51 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.

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#выборы президента #ЦИК
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:18
125
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