Более 10 тысяч избирательных участков приступили к голосованию - ЦИК

Фото: aa.com.tr

По состоянию на 8.15 часов времени столицы согласно оперативным данным, представленным областными, городов Алматы, Шымкент и Астаны комиссиями, к голосованию приступили все 10 033 участка по стране, передает BaigeNews.kz. со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Кроме того, 17 участков сейчас работают при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах.

51 участков за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.