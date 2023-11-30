Врачи рассказали о состоянии пяти пострадавших при пожаре в Алматы

Медицинская помощь 5 пострадавшим в результате пожара в хостеле в Алматы оказывается в полном объеме в рамках поставленных врачами диагнозов, сообщил руководитель управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаматеков на брифинге в РСК, передаёт BaigeNews.kz.

"Четверым пострадавшим оказана первичная хирургическая обработка ран: в момент эвакуации данные граждане получили определенные повреждения разных частей тела. Они осмотрены и доставлены бригадой скорой помощи в больницу. Также на сегодня один пациент госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом отравление угарным газом. Состояние средней степени тяжести: он в сознании, лечение полностью получает", — сообщил Иран Шаматеков.

Четверо пострадавших после обработки ран были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.

В акимате Алматы отметили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК. Работает горячая линия.

Департамент полиции Алматы установил личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы. Эвакуированных при пожаре постояльцев алматинского хостела разместили в трёх локациях. В акимате сообщили, что хостел работал незаконно.