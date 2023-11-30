Создана Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в Алматы
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Создана комиссия по расследованию причин пожара в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.
"В её состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также акимата Алматы. Председатель Комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия", - сообщили в правительстве.
Сообщается также, что комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим.
Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.
Аким Алматы сообщил, что среди погибших 11 граждан Казахстана и двое иностранцев.
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