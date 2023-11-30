Двоих пострадавших при пожаре в хостеле госпитализировали в Алматы

В больницу скорой неотложной медицинской помощи Алматы госпитализированы два человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление общественного здравоохранения города.

Как сообщили медики, один из пострадавших госпитализирован с диагнозом - отравление угарным газом. Его состояние оценивают как средней степени тяжести, стабильное. А второго пациента после всех обследований врачи отправили на амбулаторное лечение, дав рекомендации.

Как отметили в Управздраве, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме, в том числе психологическая.

Также сообщается, что на месте пожара задействовано семь бригад службы скорой медицинской помощи.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован.