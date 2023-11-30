Хостел, где произошёл пожар, работал незаконно в Алматы

В акимате Алматы предоставили информацию о хостеле, в котором произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате подтвердили, что собственник здания - ТОО "КУСА Халык", арендатор – ТОО "ALA Hostel", договор аренды был заключён 21 сентября 2023 года.

"Целевое назначение земельного участка: для эксплуатации и обслуживания магазина. Данный объект переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 квадратных метров", - отметили в акимате.

Также в ведомстве сообщили, что согласно Закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" при переоборудовании помещений необходимо получение разрешительных документов. При этом Управлением городского планирования и урбанистики Алматы исходные разрешительные документы на переоборудвание (АПЗ, решение) не выдавались. При изменении функционального назначения с магазина на хостел необходимо выполнение санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности.

"Размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено согласно пункту 23 Санитарно-эпидемиологических требований. Таким образом, по вышеуказанному адресу хостел размещен незаконно, с нарушением санитарно-эпидемиологических, строительных требований и правил пожарной безопасности", - сообщили в акимате.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.

В акимате Алматы отметили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК.

Работает горячая линия.

Департамент полиции Алматы установил личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы.

Эвакуированных при пожаре постояльцев алматинского хостела разместили в трёх локациях.