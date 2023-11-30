Пожар в хостеле прокомментировали в акимате Алматы

В здании близлежащей школы разместили постояльцев хостела, которых эвакуировали при пожаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

В акимате сообщили, что с места пожара эвакуировано 59 человек. К 8:40 трое были доставлены в больницу скорой неотложной медицинской помощи.

"56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы. Предоставлено горячее питание, в полном объёме оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В течение часа будет обеспечено размещение в гостиницах района", - сообщили в акимате.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших.