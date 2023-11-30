В трёх локациях разместили эвакуированных при пожаре постояльцев алматинского хостела

В акимате Алматы рассказали о эвакуированных при пожаре постояльцах хостела, передаёт BaigeNews.kz.

"Акиматом Алматы в трёх локациях были размещены 49 из 56 эвакуированных постояльцев, оставшиеся семь человек отказались от размещения. Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченная по правам ребенка", - сообщили в акимате.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.

В акимате Алматы отметили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК.

Работает горячая линия.

Департамент полиции Алматы установил личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы.