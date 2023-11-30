Хостел не заключал меморандум с вузами города - акимат Алматы о пожаре

Хостел "Almaty Hostel" , где произошёл пожар, посетил аким Алматы Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

В акимате сообщили, что хостел, в котором произошёл пожар, был открыт полтора месяца назад, помещение принадлежит Халык банку, как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду.

"Данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов. Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась", - сообщили в акимате Алматы.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.

Аким Алматы сообщил, что среди погибших 11 граждан Казахстана и двое иностранцев.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.