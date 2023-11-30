Новые данные появились о погибших при пожаре в алматинском хостеле

Департамент полиции Алматы сообщил о четырёх иностранцах, погибших при пожаре в алматинском хостеле, передаёт BaigeNews.kz.

По информации Департамента полиции Алматы, установлены личности погибших в результате пожара в хостеле Алматы.

"Четверо из 13 погибших – иностранцы (граждане России – двое, граждане Узбекистана – двое), ещё девять – граждане Республики Казахстан", - сообщили в полиции.

В ведомстве также сообщили, что назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отметим, ранее акимат Алматы сообщил, что среди погибших двое иностранцев и 11 граждан Казахстана.

Напомним, в одном из хостелов Алматы произошёл пожар. Пожарные получили сообщение о нём в 5:33. 46 спасателей и 13 единиц техники приехали на место в течение семи минут. В хостеле находилось 72 человека, 59 из них покинули здание самостоятельно. 13 человек погибли, отравившись, по предварительным данным, угарным газом. В 6:22 пожар был ликвидирован. К восьми утра в больницу с места пожара были доставлены двое пострадавших. Спустя 40 минут сообщали уже о троих пострадавших.

Распоряжением премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова создана Правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле в Алматы.

В акимате Алматы отметили, что данный хостел не заключал меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве по вопросам проживания студентов.

По данному факту пожара ДЧС Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 Уголовного кодекса РК.

Работает горячая линия.