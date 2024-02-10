Военную технику используют для вызволения из снежного плена в Актюбинской области

Военнослужащие части 30238 регионального командования "Запад" помогли людям, ставшим заложниками снежной стихии в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Для организации спасения людей выделена эвакуационная группа и многоцелевой легкобронированный тягач на гусеничном ходу.

"В связи с ухудшением погодных условий в нашей части развернута оперативная группа по отслеживанию и мониторингу ситуации в регионе. Работаем совместно со службами спасения и сотрудниками дорожной полиции региона. Людей доставляем в населенные пункты, где им оказывают необходимую помощь", – прокомментировал ситуацию командир войсковой части 30238 подполковник Сергей Бибулатов.

В 20 километрах от населённого пункта Акжар Хромтауского района военнослужащие вытащили из снежного заноса два вахтовых автобуса. Дальнобойщикам, не имеющим возможности оставить свои машины, они передали провизию. Людей с трассы доставляют на военной технике в посёлок Акжар, где их временно размещают в сельской школе.

Погодные условия постепенно улучшаются, ветер стихает, видимость становится лучше. Поэтому после расчистки дорог от снежных заносов эвакуационная группа планирует вернуться в пункт постоянной дислокации.

Напомним, из-за непогоды закрыты трассы в восьми регионах Казахстана.

Ранее сообщалось, что на дороге "Самара — Шымкент", где заложниками непогоды стали сотни авто, продолжаются активные работы. Из снежного плена вызволили более 200 автомобилей, но все ещё есть большегрузы, которые затрудняют проезд спецтехники.

Полицейские постепенно выводят колонны машин с трасс в Актюбинской области. Застрявшим на трассе людям доставляют горячее питание.

Также в Актобе наградили фельдшеров скорой помощи, которые в буран добирались к пациенту ползком по сугробам.