Горячее питание доставляют застрявшим на трассах людям в Актюбинской области
Сегодня, 17:28
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Сегодня, 17:28Сегодня, 17:28
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Сотрудники "КазАвтоЖол" Актюбинской области в течение нескольких дней работают в круглосуточном режиме. Застрявших на трассах Актюбинской области пассажиров обеспечивают горячим питанием и напитками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"60 пассажирам 7 рейсовых автобусов, застрявших на трассе М-32 "Самара-Шымкент" привезли горячее питание и напитки. Не остались без внимания и люди, ожидающие открытия дороги у поста на 1153 километре.
Дорожные службы доставили 200 пассажирам горячее питание, продукты питания, а также медикаменты", - сообщили в КазАвтоЖол.
Кроме того, на 17 километре автодороги Р-50 "Северный обход города Актобе" дорожники обеспечили горюче-смазочными материалами граждан соседней страны.
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