Полицейские выводят колонны машин с трасс в Актюбинской области

В Актюбинской области улучшились погодные условия, поэтому все дороги, кроме трассы "Самара-Шымкент" (Актобе-Хромтау-Карабутак), открыли для проезда машин. Сотрудниками полиции в целях безопасности организовали сопровождение транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

Работы по расчистке проезда из Актобе в направлении посёлка Карабутак ведутся дорожными службами. Трудность заключается в том, что на дорогах стоят грузовики.

Департамент полиции просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.