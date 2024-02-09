  • 9 Февраля, 19:44
  • BAIGENEWS

Полицейские выводят колонны машин с трасс в Актюбинской области

Сегодня, 18:34
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 18:34
Сегодня, 18:34
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Фото: скриншот видео

В Актюбинской области улучшились погодные условия, поэтому все дороги, кроме трассы "Самара-Шымкент" (Актобе-Хромтау-Карабутак), открыли для проезда машин. Сотрудниками полиции в целях безопасности организовали сопровождение транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz

Работы по расчистке проезда из Актобе в направлении посёлка Карабутак ведутся дорожными службами. Трудность заключается в том, что на дорогах стоят грузовики.

Департамент полиции просит граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

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