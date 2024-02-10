Гигантскую пробку на трассе "Самара — Шымкент" продолжают очищать с помощью бульдозеров

На дороге "Самара — Шымкент", где заложниками непогоды стали сотни авто, продолжаются активные работы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", мобилизована техника из соседних областей.

На сегодняшний день на участке работают 28 единиц спецтехники. Дорожники круглосуточно чистят дороги, но есть и факторы, усложняющие их работу. В первую очередь, это оставшиеся на дороге транспортные средства. Силами дорожников из снежного заноса вызволили более 200 автомобилей, но все ещё есть большегрузы, которые затрудняют проезд спецтехники. Для того, чтобы сдвинуть большегрузы, задействованы бульдозеры, но даже так на каждый автомобиль уходит порядка 40 минут времени.

"Как только обеспечим безопасный проезд — откроем движение, в первую очередь, для легковых автомобилей", — сказал директор Актюбинского областного филиала "ҚазАвтоЖол" Айбол Данагул.

Напомним, на трассе "Самара — Шымкент" дорожники круглосуточно работают с 4 февраля. На территории Кызылординской области на этой трассе застряли более 800 легковушек и большегрузов.

Ранее сообщалось, что полицейские постепенно выводят колонны машин с трасс в Актюбинской области. Застрявшим на трассе людям доставляют горячее питание.