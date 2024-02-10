Из-за непогоды закрыты трассы в восьми регионах Казахстана

"КазАвтоЖол" ограничил движение автотранспорта на 15 участках республиканских дорог в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz.

Из-за ухудшения погодных условий, по состоянию на 10:00 10 февраля трассы закрыты в следующих регионах:

Область Абай

"Алматы-Усть-Каменогорск" "Семей-гр. РФ" км. 2-113, уч. г.Семей- гр.РФ. – 111 км.

Актюбинская область

"Самара-Шымкент" км. 773-855, уч. п.Беккул Баба-г.Хромтау - 82 км.

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-234, уч. с.Карабутак-гр.Костанайской обл. – 234 км.

"Самара-Шымкент" км. 965-1240, уч. п.Карабутак-гр.Кызылординской обл.– 275 км.

"Самара-Шымкент" км. 855-965, уч. г.Хромтау -п.Карабутак.– 110 км.

"Актобе-гр.РФ (на Орск)" км. 39-136, уч. п.Шамши Калдаякова-гр.РФ – 97 км.

Восточно-Казахстанская область

"Усть-Каменогорск-Шемонайха-гр.РФ" км. 105-123, уч. г.Шемонайха-гр.РФ. – 18 км.

Карагандинская область

"Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км.

Костанайская область

"Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 83 км.

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка – 152 км.

"Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 386-503, уч. п.Денисовка-г.Рудный. – 117км.

Кызылординская область

"Самара-Шымкент" км. 1802-1240 уч. гр.Актюбинской обл.-г.Кызылорда - 562 км.

Северо-Казахстанская область

"Екатеринбург-Алматы" км. 834-856, уч.Чистополье-гр.Акмолинской обл. – 22 км.

"Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км.116-228, уч. с.Молодогвардейское-с.Рощинское –112 км.

Улытауская область

"Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км

К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 404 единиц техники и 620 человек.