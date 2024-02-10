Из-за непогоды закрыты трассы в восьми регионах Казахстана
Сегодня, 10:38
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Сегодня, 10:38Сегодня, 10:38
85Фото: pixabay
"КазАвтоЖол" ограничил движение автотранспорта на 15 участках республиканских дорог в восьми областях, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за ухудшения погодных условий, по состоянию на 10:00 10 февраля трассы закрыты в следующих регионах:
Область Абай
- "Алматы-Усть-Каменогорск" "Семей-гр. РФ" км. 2-113, уч. г.Семей- гр.РФ. – 111 км.
Актюбинская область
- "Самара-Шымкент" км. 773-855, уч. п.Беккул Баба-г.Хромтау - 82 км.
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 0-234, уч. с.Карабутак-гр.Костанайской обл. – 234 км.
- "Самара-Шымкент" км. 965-1240, уч. п.Карабутак-гр.Кызылординской обл.– 275 км.
- "Самара-Шымкент" км. 855-965, уч. г.Хромтау -п.Карабутак.– 110 км.
- "Актобе-гр.РФ (на Орск)" км. 39-136, уч. п.Шамши Калдаякова-гр.РФ – 97 км.
Восточно-Казахстанская область
- "Усть-Каменогорск-Шемонайха-гр.РФ" км. 105-123, уч. г.Шемонайха-гр.РФ. – 18 км.
Карагандинская область
- "Екатеринбург-Алматы, Северо-Восточный обход" км. 0-16, уч. с.Пришахтинск-с.Новостройка – 16 км.
Костанайская область
- "Жезказган-Петропавловск" км. 252-335, уч. гр.Улытауской обл.-г.Аркалык – 83 км.
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 234-386, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Денисовка – 152 км.
- "Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай" км. 386-503, уч. п.Денисовка-г.Рудный. – 117км.
Кызылординская область
- "Самара-Шымкент" км. 1802-1240 уч. гр.Актюбинской обл.-г.Кызылорда - 562 км.
Северо-Казахстанская область
- "Екатеринбург-Алматы" км. 834-856, уч.Чистополье-гр.Акмолинской обл. – 22 км.
- "Булаево-Возвышенка-Мологвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское"км.116-228, уч. с.Молодогвардейское-с.Рощинское –112 км.
Улытауская область
- "Жезказган-Петропавловск" км. 137-252, уч. п.Улытау-гр.Костанайской обл. – 115 км
К этому часу на автодорогах республиканского значения задействовано 404 единиц техники и 620 человек.
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