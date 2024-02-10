В Актобе наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров наградил фельдшеров, которые в сильную метель проявили преданность своей профессии и стали звездами социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщили в пресс-службе акима области, Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручены благодарственные письма.



Напомним, фельдшеры скорой помощи Хромтауского района 7 февраля отправились на вызов к пациенту с жалобами на боли в серце. Из-за непогоды дороги завалило снегом и медикам пришлось добираться пешком, а точнее ползком по высоким сугробам. Один из медработников заснял этот момент на видео. Признаётся, даже не думал, что видео распространится и станет популярным в социальных сетях.

"Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добрались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", — рассказал Бауыржан Кудияров.

Аким области поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и всех граждан, которые в сложных условиях продолжали делать свою работу. Он подчеркнул, что их труд непременно будет вознаграждён.



Напомним, на самоотверженный поступок обратили внимание в Минздраве. Там обещали отметить подчинённых за смелость и преданность профессии.