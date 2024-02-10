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В Актобе наградили фельдшеров, ползком добиравшихся по сугробам к пациенту

Сегодня, 13:13
АВТОР
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Акимат Актюбинской области Сегодня, 13:13
Сегодня, 13:13
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Фото: Акимат Актюбинской области

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров наградил фельдшеров, которые в сильную метель проявили преданность своей профессии и стали звездами социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.
 
Как сообщили в пресс-службе акима области, Бауыржану Кудиярову, Сае Рысбаевой и Кайрату Толеу вручены благодарственные письма. 
 
Напомним, фельдшеры скорой помощи Хромтауского района 7 февраля отправились на вызов к пациенту с жалобами на боли в серце. Из-за непогоды дороги завалило снегом и медикам пришлось добираться пешком, а точнее ползком по высоким сугробам. Один из медработников заснял этот момент на видео. Признаётся, даже не думал, что видео распространится и станет популярным в социальных сетях. 

"Когда мы опаздываем в назначенное место, записываем видео для диспетчеров в качестве доказательства. Пока мы добрались до пациента и вернулись на работу, видео уже разошлось в соцсетях", — рассказал Бауыржан Кудияров.  

Аким области поблагодарил сотрудников медицинских учреждений и всех граждан, которые в сложных условиях продолжали делать свою работу. Он подчеркнул, что их труд непременно будет вознаграждён.  
 

Напомним, на самоотверженный поступок обратили внимание в Минздраве. Там обещали отметить подчинённых за смелость и преданность профессии. 

 

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