Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжёт – прокурор выступила на судебных прениях

В Астане продолжаются судебные прения по уголовному делу Салтанат Нукеновой. Во время своего выступления прокурор Айжан Аймаганова выступила с речью, в которой попыталась доказать виновность подсудимого Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Весь процесс мы наблюдаем, как Бишимбаев мастерски лжёт, искусно уходя от неудобных ему вопросов, показывая свою ложную открытость, стараясь не ошибиться", - отметила Аймаганова.

Отдельно прокурор остановилась на обнаруженных в телефоне подсудимого видео.

"Он совершил фатальную ошибку, версия о невиновности вмиг рухнула, когда в его сотовом телефоне был обнаружен видеоматериал с моментами мучения им Салтанат. Представляя пароль от сотового телефона он забыл, что снимал эти видео и они сохранились у него на телефоне. Почему, спросите вы. Потому что он делал это на регулярной основе. Он это делал постоянно, и его бдительность просто притупилась. Он забыл", - сказала прокурор.

Она напомнила, как Бишимбаев отреагировал на обнаруженные видео.

"Все заметили реакцию Бишимбаева в момент, когда были обнаружены данные видео. Он от недоумения схватился за голову и начал говорить, что это монтаж. Но после уже, воспользовавшись 10-минутным перерывом, поняв, что дело подтверждения, что это видео делал он, - это дело времени, он признал, что видео снимал сам", - подчеркнула Аймаганова.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление. В суде по делу Салтанат Нукеновой адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев высказал возражение касательно нового обвинительного акта своего подзащитного.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.

Прокурор отметила, что на более 20 видео в период с 6.43 до 8.24, почти два часа подряд Бишимбаев, движимый ревностью избивает и мучает Салтанат.

"Он, задавая один и тот же вопрос, хватает её за опухшее лицо, волосы, бьёт её голову о стену туалета, пинает ногами, заставляет голую ползать на коленях и что-то искать. И всё это сопровождается унизительными, нецензурными оскорблениями. На них Салтанат ещё способная что-то говорить, но не защищаться, морально подавленная с потухшим взглядом, физически истощённая, подвергнутая избиению, с растёкшимися на ногах и полу пятнами крови, демонстрирует розовую рубашку с многочисленными пятнами крови. Здесь я соглашусь с Бишимбаевым, это, действительно розовая рубашка. Это единственная правда за весь процесс", - сказала Айжан Аймаганова.