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Вертолёт Нацгвардии вылетел в Кульсары

Сегодня, 08:41
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Скриншот с видео МЧС РК Сегодня, 08:41
Сегодня, 08:41
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Фото: Скриншот с видео МЧС РК

Для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области  вылетел вертолёт Национальной гвардии с личным составом ДЧС Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Также вылетел заместитель председателя Комитета пожарной службы полковник Маргулан Аманбаев.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым.  Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

По последним данным,  из Кульсары эвакуировали более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч — дети.  Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в связи с паводками из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей, из них 214  дети. Они размещены в шести временных эвакопунктах. Всего в Мангистау для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек. 

Из-за поднятия уровня воды на реке Жем в Кульсары подтопило 2 500 частных строений, пять объектов предпринимательства. Из Кульсары в Атырау эвакуировали свыше 2 000 человек.

Между тем,  в акимате области обеспокоены тем, что Атырау может повторить судьбу Кульсары. Власти обратились к жителям с просьбой помочь в возведении берегоукрепительных дамб.

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