Вертолёт Нацгвардии вылетел в Кульсары

Для аварийно-спасательных и неотложных работ в населённый пункт Кульсары Атырауской области вылетел вертолёт Национальной гвардии с личным составом ДЧС Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Также вылетел заместитель председателя Комитета пожарной службы полковник Маргулан Аманбаев.

Ранее президент страны провёл телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Касым-Жомарт Токаев заявил, что ни одна семья, ни один житель области не останутся без внимания государства, и поручил передать им теплые слова приветствия и поддержки.

По последним данным, из Кульсары эвакуировали более 12 тысяч человек, из них около 5 тысяч — дети. Жителей эвакуируют в Атырау, вахтовый поселок Тенгиз и Бейнеуский район Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что в связи с паводками из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей, из них 214 — дети. Они размещены в шести временных эвакопунктах. Всего в Мангистау для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек.

Из-за поднятия уровня воды на реке Жем в Кульсары подтопило 2 500 частных строений, пять объектов предпринимательства. Из Кульсары в Атырау эвакуировали свыше 2 000 человек.

Между тем, в акимате области обеспокоены тем, что Атырау может повторить судьбу Кульсары. Власти обратились к жителям с просьбой помочь в возведении берегоукрепительных дамб.