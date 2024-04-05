В Кульсары подтопило 2500 домов

Из-за поднятия уровня воды на реке Жем по состоянию на 21:00 подтопило предварительно 2 500 домов, пять объектов предпринимательства в микрорайонах Жадырасын, Аэропорт, Вахтовый, №2, 3, 5, передаёт BaigeNews.kz.

Силами МИО, ДЧС, ДП, МО, Нацгвардии продолжается эвакуация населения.

Помощь пострадавшим оказывают более 4 000 волонтёров, в том числе 100 человек из Бейнеу Мангистауской области.

Проведено внеплановое заседание эвакуационной комиссии. Подготовлено семь пунктов приёма населения. В них разместили 2 256 человек.

РгК "Батыс" проводятся наземные взрывные работы в дельте реки Жем (30 км от Кульсары) для увеличения пропускной способности течения воды в сторону Каспийского моря. Проведено два взрыва, запланирован еще один.

Заблаговременно отключена электроэнергия в шести микрорайонах Кульсары (Жадырасын, Аэропорт, 2, 3, 5 участки, Вахтовый).

В Жылыойском районе решением акима объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

В противопаводковых мероприятиях задействованы 5 147 человек, 154 единиц техники, четыре плавсредства.