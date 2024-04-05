Атыраусцев призвали помочь в возведении берегоукрепительных дамб

В связи со сложившейся паводковой ситуацией в Атырауской области заместитель акима региона Жасулан Бисембиев обратился к жителям, передает BaigeNews.kz.

Он отметил, что ситуация в городе Кульсары очень сложная.

Местные жители больше двух недель проводили противопаводковые мероприятия, три дня боролись с паводком, но стихия оказалась сильнее. В настоящее время пострадавшим оказывается помощь, а убытки будут возмещены.

"Однако город Атырау может повторить эту судьбу. Предполагается, что риск затопления будет не меньше, чем у городов Оренбург и Уральск. Конечно, город готовится, ведь за 5 дней для укрепления берегов и строительства защитных дамб мобилизованы 20 крупнейших строительных компаний региона и 6 крупных нефтяных компаний. Был подготовлен запас необходимых материалов (мешки, лопаты и т.п.) и подготовлены инертные материалы. Сегодня Ириклинское водохранилище сбросило в реку Урал рекордное количество воды. Такого объема воды еще не было в нашей истории", — написал Жасулан Бисембиев на своей странице в Facebook.

По его словам, Индерский район для берегоукрепительных работ выделил 54 спецтехники и более 400 рабочих рук. На данный момент на опасных участках реки Урал возведено 10 км дамб. Были использовано 37950 мешков, работы продолжаются.

В Махамбетском районе протяженность берегоукрепительных дамб составляет 80 км на 17 населенных пунктах, расположенных вдоль реки Урал. 9 берегоукрепительных дамб под угрозой подтопления. Это Талдыколь, Бейбарыс, Махамбет, Алга, Сарытогай, Сарайшык, Енбекшил, Есбол и село Ортакшыл. Привлеченными силами было подготовлено 56 тысяч мешков, работает 95 единиц спецтехники, более 140 сотрудников и 1300 волонтеров.

В пригороде Атырау на 12 участках берегоукрепительными работами занимаются с помощью 172 единиц спецтехники. Возведено 7 км дамб высотой 2 м. Использовано 100 тысяч мешков, и на эти работы было привлечено более 5 тысяч человек. Это работники местных исполнительных органов, министерства обороны, Национальной гвардии, ДЧС, сотрудники полиции, привлечено более 4 тысяч волонтеров.

"Но и этого мало. В этой связи я призываю показать наше единство и объединиться для общих усилий. Нам важна помощь каждого жителя в возведении берегоукрепительных дамб. Если каждый приложит свои усилия, то мы сможем отстоять наш город, наш дом в борьбе с этой страшной стихией и победить ее. Призываю вас всех принять участие по укреплению дамб. Мы сможем преодолеть все это, только объединившись", — отмечается в публикации.

Из-за сложной ситуации с паводками из города Кульсары в Атырау эвакуировали более 2 000 человек, в том числе около 400 детей.

В Кульсары прибывает спецтехника, необходимая для борьбы с паводками.