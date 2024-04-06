Из Кульсары в Мангистау эвакуировали около 5 тысяч человек

В связи с паводками из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей, из них 214 — дети, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Они размещены в шести временных эвакопунктах.

Всего в Мангистау для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек.

Из-за поднятия уровня воды на реке Жем в Кульсары подтопило 2 500 частных строений, пять объектов предпринимательства.

Из Кульсары в Атырау эвакуировали свыше 2 000 человек.

Атырау может повторить судьбу Кульсары, заявили в акимате области. Власти обратились к жителям с просьбой помочь в возведении берегоукрепительных дамб.