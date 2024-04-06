Из Кульсары в Мангистау эвакуировали около 5 тысяч человек
Сегодня, 04:20
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Сегодня, 04:20Сегодня, 04:20
117Фото: акимат Атырауской области
В связи с паводками из города Кульсары в Мангистаускую область эвакуированы около 5 тысяч местных жителей, из них 214 — дети, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.
Они размещены в шести временных эвакопунктах.
Всего в Мангистау для приема граждан открыты более двухсот эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тысячи человек.
Из-за поднятия уровня воды на реке Жем в Кульсары подтопило 2 500 частных строений, пять объектов предпринимательства.
Из Кульсары в Атырау эвакуировали свыше 2 000 человек.
Атырау может повторить судьбу Кульсары, заявили в акимате области. Власти обратились к жителям с просьбой помочь в возведении берегоукрепительных дамб.
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