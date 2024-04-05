Жителей Кульсары эвакуируют в Атырау

О паводковой ситуации в Атырауской области отчитались в МЧС. В регионе проводится эвакуация жителей из города Кульсары в Атырау. Для этого задействован пассажирский поезд, передаёт BaigeNews.kz.

К этому часу вывезли свыше 2 000 человек, из около 400 детей.

"Подтоплено более 600 частных домов в Кульсары. В населённом пункте в аварийно-спасательных работах задействованы 745 человек и более 280 единиц техники. Привлечены свыше 4 000 волонтёров и местных жителей. Дополнительные силы и средства уже направлены в Кульсары из Актау и Атырау", - уточнила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

Ведутся взрывные работы на реке Жем для увеличения пропускной способности. Для укрепления берега идёт укладка мешкотары с инертными материалами.

Ситуация на контроле у Республиканского штаба по ликвидации последствий паводков.