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В ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам
Центризбирком провел итоги регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным округам, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметил заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, регистрация кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов завершилась вчера в 18:00 во всех регионах Казахстана, в этот же день Центризбирком подвёл итоги регистрации партийных списков, сегодня пришло время итогов по одномандатным округам.
"Из 98 депутатов Мажилиса Парламента, 29 избираются по одномандатным территориальным округам. На основании данных, которые поступили из регионов, нами подведен итог выдвижения. Выдвинуто было всего 609 кандидатов по 29 одномандатным округам. 84 из них выдвинуты общественными объединениями и политическими партиями, 525 или 86,2 процента — самовыдвижением", — отметил Константин Петров.
Он рассказал, что по 29 округам зарегистрировались 435 кандидатов. При этом на один мандат в среднем приходится по 15 кандидатов. Самая большая конкуренция сложилась в столичных округах №1 и №2, где зарегистрированы 41 и 42 кандидата.
37, 33 и 34 кандидата выдвинуты в округах № 3, 4 и 5 в Алматы.
Наименьшая конкуренция сложилась в округе №25 Туркестанской области, где всего пятеро кандидатов.
359 кандидатов или 82,5 процента — самовыдвиженцы, 76 кандидатов или 17,5 процента выдвинуты семью политическими партиями.
Также известно, что 80,46 процента — мужчины, 19,54 процента — женщины.
Средний возраст кандидатов составил чуть 49 лет, при этом выдвинуты 15 человек в возрасте до 29 лет. Самый молодой кандидат — 1997 гожа рождения, самый старшиц – 1942 года рождения. Оба из Алматы.
Как подчеркнул председатель ЦИК Нурлан Абдиров, среди кандидатов есть и возрастные, и молодые, в том числе и те, кому то — лько исполнилось 20 лет.
"Это всё соответствует требованиям законодательства. В мажилис по партийным спискам семи политических партий — 281 кандидат, по одномандатным округам в Мажилис — 435 кандидатов. Это в среднем конкуренция на один мандат поставляет 15 человек. В маслихаты по 118 партийным спискам спискам — 1447 кандидатов, по одномандатным территориальным округам — 10 288 кандидатов. Они будут бороться за 3081 мандат, средняя конкуренция — более трёх претендентов на один мандат. Всего в ЦИК и территориальных избиркомах зарегистрирован 12 451 кандидат", — рассказал Нурлан Абдиров.
Напомним, выборы в Мажилис и маслихаты назначены на 19 марта. В субботу в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины. Ранее в ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты по партийным спискам.
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