В ЦИК озвучили итоги выдвижения кандидатов в Мажилис и маслихаты

Фото: parlam.kz

В Центральной избирательной комиссии подвели итоги регистрации партийных списков в Мажилис Парламента и маслихаты областей, городов республиканского значения и столицы. Регистрации завершается 18 февраля в 18:00, передаёт BaigeNews.kz.

Для участия в выборах в Мажилис Парламент в ЦИК представлены партийные списки всех зарегистрированных политических партий. На съездах всех семи партий в партийный список включены 283 кандидата.

"Народная партия Казахстана зарегистрировала 52 кандидата, партия "Ак жол" — 54 кандидата, ОСДП — 19 кандидатов, партий зеленых "Байтак" — 18 кандидатов, партия "Ауыл" — 25 кандидатов, партия Amanat — 90 кандидатов, партия Respublica — 23 кандидата. Два кандидата были исключены из списка, согласно поданным ими заявлениям", — рассказал заместитель председателя ЦИК Константин Петров.

Таким образом, в семь списков политических партий, претендующих на 69 мандатов депутатов Мажилиса Парламента включён 281 кандидат. Необходимое представительство законом женщин, молодёжи и людей с инвалидностью соблюдено в каждой политической партии.

"Общаяя представленность этих категорий во всех партийных списках составляет 38,1 процента. Средний возраст — 45,7 лет. 19 кандидатов в депутаты — это молодёжь до 29 лет, 80 женщин (28, 5 процента) и 201 мужчина. В списки включены представители 12 национальностей", — сказал Константин Петров.

Всего по стране 223 маслихата, в которых избирается 3415 депутатов. Но только на уровне 20 областных городов республиканского значения и столицы половина депутатов избирается на пропорцональной основе по партийный спискам, это 334 мандата.

"119 партийных списков было представлено в 20 регионах. Партия ОСДП не участвовала в выдвижении партийных списков. Партия "Байтак" не выдвинула партийный список в Костанайской области. Всего в партийные списки был включён 1471 кандидат. По итогам регистрации зарегистрированы 118 партийных списков, 1447 кандидатов", — отметил спикер.

В разрезе партий:

Партия "Ак жол" — 199 кандидатов;

Партия Аmanat — 692 кандидата;

Партия "Ауыл" — 136 кандидатов;

Партия "Байтак" — 89 кандидатов;

Народная партия Казахстана — 172 кандидата;

Партия Respublica — 159 кандидатов.

Необходимое представительство здесь только двух категорий по закону — женщин и молодёжи — в зарегистрированных списках соблюдено в каждой политической партии. В целом эти категории представлены на 39,2 процента. Средний возраст составляет 43,8 лет. 192 кандидата моложе 29 лет. Почти 30 процентов, 434 женщин, 1013 мужчин. В списки включены представители 22 национальностей.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты пройдут 19 марта 2023 года. В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.