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В России высказались о возможности участия ОДКБ для подавления мятежа
России не понадобится помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Я думаю, это не потребуется. Нам необходимо срочно принять меры, чтобы этот мятеж не распространялся дальше задекларированных действий, чтобы его локализовать в начале. Самое главное сегодня — чтобы всем было понятно, что делать и как делать. Я думаю, что действия ОДКБ здесь не нужны. Здесь больше не ресурсы нужны, а правильные решения", — объяснил он в интервью изданию.
Напомним, 24 июня президент России Владимир Путин созвонился с лидерами нескольких стран на фоне ситуации с попыткой мятежа. Он поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также главами стран, входящих в ОДКБ, — президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
Ранее Владимир Путин обратился к гражданам. Он назвал предателями организаторов вооруженного мятежа и пообещал, что они понесут "неминуемое наказание".
23 июня в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России впоследствии опровергли информацию Пригожина о нанесении удара по тыловым лагерям ЧВК. Там назвали заявления информационной провокацией.
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