В пострадавший от селя Медеуский район Алматы вода будет подаваться по графику

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"Алматы Су" разработал график подачи и отключения воды жителям Медеуского района, передаёт Baigenews.kz.

"Временный график подачи и отключения воды в Медеуском районе будет действовать в период с 14.00 часов 27 июля по 19.00 часов 28 июля", – сообщили в компании.

В зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположен 50 многоквартирных домов, 4 047 частных домостроений.

Из-за таяния ледников, селевых потоком и размытия речных берегов, вода очень сильно помутнела. Пока невозможно осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки.

Сообщается, что лабораторные исследования воды проводятся ежечасно. Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30–40 мг/дм3. Сейчас – колеблется в районе 170–340 мг/дм3.

График на 27 июля:

С 14:00 часов 27 июля до 19.00 часов 28 июля подача воды будет приостановлена потребителям, расположенным южнее (выше) ул.Омарова, в том числе в 25 МЖД (многоквартирные жилые дома) по обе стороны от ул. Керей – Жанибек хандары: Митина 4 ЖК "Достык Резидентс", ул. Чайкина 3, 3а, пр. Достык 296, 294/2, 290, 278, 276, ул. Тайманова 222, 224, пр. Достык 248, 272, 274, 270, 268, 266, 123, 123/3, 123/2, 123/1, 121, 121/3, 121/1, 121/5.

В период с 17:00 часов до 24.00 часов 27 июля будет возобновлена подача воды в МЖК (многоквартирные жилые комплексы) "Есентай", "Ак Бота", "Тау Шатыр", "ЛаВерде", "Блэкберри хиллс", МЖД по ул. Тайманова.

График на 28 июля:

28 июля с 7:00 часов до 14:00 часов будет возобновлена подача воды многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

Подача воды жилым массивам южнее ул.Омарова планируется к 19:00 часам 28 июля.

В период с 14.00 часов до 19.00 часов и с 00:00 часов до 07:00 часов будет осуществляться накопление воды в резервуары.

В целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме.

В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.

Ранее рэпер Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в Медеуском районе Алматы.

Ранее сообщалось, что в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановлен водозабор.