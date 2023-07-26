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StarHit Сегодня, 16:29
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Сегодня, 16:29
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Фото: StarHit

Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы

Полулярный казахстанский рэпер Скриптонит недоволен тем, что три дня в Медеуском районе Алматы отсутствует водоснабжение, передаёт Baigenews.kz.

Об этом музыкант написал в Instagram, отметив, что коммунальщики обещали исправить ситуацию еще накануне, но, похоже, жителям района придётся сидеть без воды ещё неделю. 

Жители Медеуского также недовольны положением дел. 

Ранее сообщалось, что в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановлен водозабор. 

 

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Сегодня, 16:29
187
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