Скриптонит пожаловался на отсутствие воды в одном из районов Алматы

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Полулярный казахстанский рэпер Скриптонит недоволен тем, что три дня в Медеуском районе Алматы отсутствует водоснабжение, передаёт Baigenews.kz.

Об этом музыкант написал в Instagram, отметив, что коммунальщики обещали исправить ситуацию еще накануне, но, похоже, жителям района придётся сидеть без воды ещё неделю.

Жители Медеуского также недовольны положением дел.

Ранее сообщалось, что в связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановлен водозабор.