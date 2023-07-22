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  • Мутная вода: временно ограничена подача воды в одном из районов Алматы
pixabay.com Сегодня, 16:46
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Сегодня, 16:46
178
Фото: pixabay.com

Мутная вода: временно ограничена подача воды в одном из районов Алматы

В связи с осадками на источниках водоснабжения повысился уровень мутности исходной воды, поэтому в части Медеуского района Алматы временно приостановлен водозабор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В результате ограничена подача воды потребителям, расположенным по следующим адресам: мкр.Юбилейный, мкр.Тау Самал (Каменское плато), коттеджный городок "ВИП Алем", ЖК "Европолис",  улицы Керей Жанибек хандар, Ондасынова, Ладушкина, Оспанова, Кыз Жибек, Жанибекова, Найманбаева, Чайкина и проспект Достык. Снижение давления  воды на сетях наблюдается по улицам Хаджи Мукана, Байжанова, Луганского, проспертам Достык, Нурмагамбетова, Сахариева,  микрорайонам "Кок тобе", "Самал 1-3", "Горный гигант"", — говорится в сообщении акимата.

Уточняется, что водоснабжение будет восстановлено по мере нормализации концентрации мутности воды в горных реках.

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Сегодня, 16:46
178
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