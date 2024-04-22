В реке Жайык в городе Уральск уровень воды поднялся на восемь сантиметров, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС Казахстана.

Уровень воды в реке составляет 858 сантиметров.

В ведомстве добавили, что к этому часу спасатели возводили и усиливали дамбы, а также обустраивали временные земляные насыпи.

Противопаводковые мероприятия в ЗКО идут круглосуточно. В область прибывают дополнительные силы из регионов Казахстана.

В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, из них около 6 тысяч детей.

По прогнозам из-за подъема уровня реки Жайык в области может затопить 11 сел.

21 апреля связи с подъемом воды в реке Жайык вода начала заполнять дачные массивы близ Уральска. Для эвакуации жителей из подтопленных районов организовали автобусы.

Также более 60 жителей дач эвакуировали на лодках.