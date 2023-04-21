Троих подозреваемых по делу о сепаратизме задержали в СКО

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Троих членов так называемого "Народного совета", подозреваемых в сепаратизме, арестовали на два месяца в Петропавловске. Об этом сообщает областная прокуратура, передаёт BaigeNews.kz.

"20 апреля 2023 года Специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении трёх лиц, подозреваемых в совершении преступлении, предусмотренных статьёй 179 части 2 статьи 180 части 2 УК", - говорится в сообщении надзорного органа.

Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК.