Три ссоры у нас было, третья закончилась трагически – Бишимбаев о причинах конфликтов с Нукеновой

Куандык Бишимбаев объяснил причину конфликтов со своей погибшей супругой Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Отвечая на вопросы обвинителей, Бишимбаев сказал, что его мучили и не давали покоя прошлые отношения супруги.

"Меня смутило и возмущало всегда, что она не призналась до (свадьбы – Прим. ред.), зная многие вещи, а сказала это через четыре дня после свадьбы. Мне потребовалось какое-то время, чтобы прийти в порядок, принять это. Но это стало какой-то… При каждой ссоре, при каждом… В ней тоже вызвало ощущение, что теперь уже не будет как раньше, что я не буду к ней относиться как раньше и так далее. И вызывало с её стороны желание меня контролировать и ревность. А с моей стороны это было так, что когда что-то происходило, я мог от злости это припомнить", - сказал подсудимый.

Он уточнил, что за весь период их совместной жизни между ними три раза случались крупные конфликты с нанесением телесных повреждений.

"У нас две большие стычки были: 9 марта и 20 октября. Здесь не было приведено ни одного свидетельствующего факта, что в какие-то другие дни у нас были стычки. Три ссоры у нас было. Третья закончилась трагически", - добавил он.

Ранее судья смогла ознакомиться с видеозаписями в телефоне Бишимбаева, сделанными в день убийства. Увидев эти кадры, присяжные заплакали, и суд пришлось прервать.

Бишимбаев же заявил, что умышленного убийства с особой жестокостью не совершал.

На заседание суда сегодня явилась российский журналист Ксения Собчак.