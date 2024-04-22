Умышленного убийства с особой жестокостью я не совершал - Бишимбаев после демонстрации видео

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой Куандык Бишимбаев прокомментировал видеодопросы в день смерти супруги, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Просмотрев видео с вашего сотового телефона, мы лишний раз убеждаемся в предъявленном вам обвинении. Вы сейчас также настаиваете на своих показаниях?" - обратилась к Бишимбаеву обвинитель Айжан Аймаганова.

"На этом видео видно, что то, что вы изложили в обвинительном акте, не соответствует действительности. Вернувшись в вип, избиения никакого не было, а на последнем видео видно, что она, лёжа на диване, в куртке заснула", - ответил подсудимый.

"Вы не подтверждаете, да?" - уточнила прокурор.

"Я ещё раз говорю, что умышленного убийства с особой жестокостью я не совершал", - ответил Бишимбаев.