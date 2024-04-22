Ксения Собчак прилетела в Астану на суд по делу Куандыка Бишимбаева

Известная российская журналистка Ксения Собчак присутствует в зале суда, где рассматривают дело об убийстве бывшим экс-министром нацэкономики Казахстана супруги - Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Фото из зала суда, на котором видно российскую медиаперсону, разместили в аккаунте Верховного суда в Telegram.