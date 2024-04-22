  • 22 Апреля, 16:38
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Ксения Собчак прилетела в Астану на суд по делу Куандыка Бишимбаева

Сегодня, 15:15
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Ксения Собчак прилетела в Астану на суд по делу Куандыка Бишимбаева Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Известная российская журналистка Ксения Собчак присутствует в зале суда, где рассматривают дело об убийстве бывшим экс-министром нацэкономики Казахстана супруги - Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Фото из зала суда, на котором видно российскую медиаперсону, разместили в аккаунте Верховного суда в Telegram.

 

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