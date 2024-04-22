Присяжные заплакали после просмотра видео с телефона Бишимбаева
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На разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой во время просмотра видеозаписей с сотового телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева некоторые присяжные заседатели начали плакать, из-за чего судья объявила 10-минутный перерыв, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Первой записи просмотрела судья и была удивлена их содержанием. Она посоветовала стороне потерпевшего не смотреть эти видео. Однако брат Салтанат Нукеновой сообщил, что намерен изучить все материалы дела.
Сторона защиты подсудимого Байжанова отказалась от просмотра, так как это не касается их эпизода. Однако судья настояла на просмотре ими этого материала, обосновав это тем, что в последующем Байжанову будут задаваться вопросы.
Затем посмотреть видео дали прокурорам, защитникам и стороне потерпевшего.
Последними видео посмотрели присяжные заседатели. Некоторые из них начали плакать. Увидев это, судья объявила перерыв.
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