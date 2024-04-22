Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой начался осмотр сотового телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева. Его ведёт судья Айжан Кульбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сейчас идёт осмотр видеофайлов от 9 ноября 2023 года.

Все видео начинаются с одного и того же вопроса, который задаёт Куандык Бишимбаев своей супруге: "Ты спала с Раимбеком Баталовым?". Похоже, что Бишимбаев сам снимал эти видео, он расспрашивал Салтанат Нукенову в грубой форме с применением нецензурной лексики.

Потерпевшая на всех видео в чёрной куртке на голое тело.

Как утверждает сам Бишимбаев, у него не было таких видео и это монтаж.

Ранее сообщалось о том, что специалисты из КНБ не смогли вскрыть телефон Бишимбаева.

На процессе сегодня присутствует российская журналистка Ксения Собчак.