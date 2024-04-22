Что нашли в телефоне Бишимбаева? Судья начала осмотр устройства
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На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой начался осмотр сотового телефона подсудимого Куандыка Бишимбаева. Его ведёт судья Айжан Кульбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сейчас идёт осмотр видеофайлов от 9 ноября 2023 года.
Все видео начинаются с одного и того же вопроса, который задаёт Куандык Бишимбаев своей супруге: "Ты спала с Раимбеком Баталовым?". Похоже, что Бишимбаев сам снимал эти видео, он расспрашивал Салтанат Нукенову в грубой форме с применением нецензурной лексики.
Потерпевшая на всех видео в чёрной куртке на голое тело.
Как утверждает сам Бишимбаев, у него не было таких видео и это монтаж.
Ранее сообщалось о том, что специалисты из КНБ не смогли вскрыть телефон Бишимбаева.
На процессе сегодня присутствует российская журналистка Ксения Собчак.
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