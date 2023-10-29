Трагедия на шахте: Президенту Казахстана позвонили Реджеп Тайип Эрдоган и Эмомали Рахмон
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Телефонные звонки и телеграммы соболезнования продолжают поступать главе государства в связи с аварией на шахте в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Турецкий лидер выразил соболезнования Главе государства и всему народу Казахстана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате аварии на угольной шахте в Карагандинской области.
В ходе беседы главы двух стран обсудили повестку X саммита Организации тюркских государств, который пройдет 3 ноября в Астане.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкий народ со 100-летием образования Турецкой Республики.
Слова соболезнования в телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым также высказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Кроме этого, телеграммы соболезнования направили Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси, Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, Вице-президент, Премьер-министр ОАЭ, Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Вице-президент, Руководитель Администрации Президента ОАЭ шейх Мансур бен Заид Аль Нахаян, Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, Генеральный директор Международной организации по миграции ООН Эми Поуп и другие.
Напомним, на шахте имени Костенко произошёл взрыв газометана. В момент аварии под землёй находились 252 человека, 208 из которых выбрались на поверхность. Известно о 42 погибших и четырёх пропавших без вести. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.
Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.
Президенту Казахстана продолжают поступать звонки и телеграммы с соболезнованиями от мировых лидеров.
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