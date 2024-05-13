По подозрению в убийстве задержали подростка в Жамбылской области
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Труп подростка обнаружен в Меркенском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
По подозрению в преступлении задержан несовершеннолетний.
"13 мая 2024 года в Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика. По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС. Кроме того, в отношении него проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия", – сообщили в полиции.
Иная информация согласно требованиям статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Подробности данного ЧП сообщил в своём Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Он пишет, что на территории местной автошколы произошла драка между десятиклассниками, в результате которой один подросток скончался на месте.
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