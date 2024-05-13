  • 14 Мая, 00:33
  • BAIGENEWS

По подозрению в убийстве задержали подростка в Жамбылской области

Вчера, 23:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me / kozachkow Вчера, 23:15
Вчера, 23:15
176
Фото: t.me / kozachkow

Труп подростка обнаружен в Меркенском районе Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

По подозрению в преступлении задержан несовершеннолетний. 

"13 мая 2024 года в Меркенский РОП поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в селе Сыпатай батыра возле одного из домов обнаружен труп несовершеннолетнего мальчика. По факту смерти подростка начато досудебное расследование, назначены экспертизы. По горячим следам сотрудниками полиции задержан несовершеннолетний и водворен в ИВС. Кроме того, в отношении него проводится досудебное расследование за незаконное ношение холодного оружия", – сообщили в полиции.

Иная информация согласно требованиям статьи 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Подробности данного ЧП сообщил в своём Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Он пишет, что на территории местной автошколы произошла драка между десятиклассниками, в результате которой один подросток скончался на месте.

Самое читаемое

Наверх