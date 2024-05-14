Средняя зарплата в Казахстане превысила 382 тысячи тенге - Бюро нацстатистики
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Среднее значение зарплаты в республике за I квартал составило 382 279 тенге. За год в номинальном выражении зарплаты выросли на 12,3%, в реальном выражении – 2,7%. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.
Медианное значение зарплаты (центральный уровень зарплатного ряда) составило 251 997 тенге.
"По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, операциях с недвижимым имуществом – 23%, информации и связи – 21%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 7,8%", - уточнили в Бюро.
В ведомстве уточнили, средняя величина заработной платы отражается с учётом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений. Рассчитывается путём деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников.
В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в I квартале сложился в Западно-Казахстанской области – на 18,2%, Алматы – на 16,4%, Актюбинской области – на 16,1%, Павлодарской области – на 15,9%.
В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 2 раза, в информации и связи – в 1,7 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,4 раза соответственно.
|Среднемесячная номинальная заработная плата
|Индекс реальной заработной платы, в процентах к
|тенге
|в процентах к
|предыдущему кварталу
|соответствующему кварталу 2023 года
|предыдущему кварталу
|соответствующему кварталу 2023 года
|По всем видам экономической деятельности
|382279
|97,1
|112,3
|94,6
|102,7
|Сельское, лесное и рыбное хозяйство
|212300
|87,6
|118,3
|85,4
|108,2
|Промышленность
|546968
|101,0
|115,2
|98,4
|105,4
|Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
|864029
|108,2
|112,7
|105,5
|103,1
|Обрабатывающая промышленность
|450501
|96,6
|114,9
|94,2
|105,1
|Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
|359419
|88,6
|127,5
|86,4
|116,7
|Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
|259278
|104,5
|128,4
|101,9
|117,5
|Строительство
|478648
|96,1
|101,4
|93,7
|92,8
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|342081
|100,1
|116,6
|97,6
|106,7
|Транспорт и складирование
|510648
|102,0
|116,8
|99,4
|106,9
|Предоставление услуг по проживанию и питанию
|334447
|106,6
|98,7
|103,9
|90,3
|Информация и связь
|654902
|108,9
|121,0
|106,1
|110,7
|Финансовая и страховая деятельность
|780876
|95,9
|129,7
|93,5
|118,7
|Операции с недвижимым имуществом
|288384
|106,5
|123,0
|103,8
|112,5
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|531847
|86,6
|113,4
|84,4
|103,8
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|348366
|96,5
|97,4
|94,1
|89,1
|Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
|328836
|88,4
|113,3
|86,2
|103,7
|Образование
|284992
|96,1
|109,2
|93,7
|99,9
|Здравоохранение и социальное обслуживание населения
|294443
|94,7
|107,8
|92,3
|98,6
|Искусство, развлечения и отдых
|245446
|98,4
|120,9
|95,9
|110,6
|Предоставление прочих видов услуг
|293643
|99,9
|117,7
|97,4
|107,7
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