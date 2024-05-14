  • 14 Мая, 20:28
  • BAIGENEWS

Средняя зарплата в Казахстане превысила 382 тысячи тенге - Бюро нацстатистики

Сегодня, 19:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 19:21
Сегодня, 19:21
113
Фото: baigenews.kz

Среднее значение зарплаты в республике за I квартал составило 382 279 тенге. За год в номинальном выражении зарплаты выросли на 12,3%, в реальном выражении – 2,7%. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz

Медианное значение зарплаты (центральный уровень зарплатного ряда) составило 251 997 тенге.

"По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, операциях с недвижимым имуществом – 23%, информации и связи – 21%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 7,8%", - уточнили в Бюро.

В ведомстве уточнили, средняя величина заработной платы отражается с учётом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений. Рассчитывается путём деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в I квартале сложился в Западно-Казахстанской области – на 18,2%, Алматы – на 16,4%, Актюбинской области – на 16,1%, Павлодарской области – на 15,9%.

 

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 2 раза, в информации и связи – в 1,7 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,4 раза соответственно.

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности в I квартале 2024 года
 
 Среднемесячная номинальная заработная платаИндекс реальной заработной платы, в процентах к
тенгев процентах к
предыдущему кварталусоответствующему кварталу 2023 годапредыдущему кварталусоответствующему кварталу 2023 года
По всем видам экономической деятельности 382279 97,1 112,3 94,6 102,7
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 212300 87,6 118,3 85,4 108,2
Промышленность 546968 101,0 115,2 98,4 105,4
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров 864029 108,2 112,7 105,5 103,1
Обрабатывающая промышленность 450501 96,6 114,9 94,2 105,1
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом 359419 88,6 127,5 86,4 116,7
Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 259278 104,5 128,4 101,9 117,5
Строительство 478648 96,1 101,4 93,7 92,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 342081 100,1 116,6 97,6 106,7
Транспорт и складирование 510648 102,0 116,8 99,4 106,9
Предоставление услуг по проживанию и питанию 334447 106,6 98,7 103,9 90,3
Информация и связь 654902 108,9 121,0 106,1 110,7
Финансовая и страховая деятельность 780876 95,9 129,7 93,5 118,7
Операции с недвижимым имуществом 288384 106,5 123,0 103,8 112,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 531847 86,6 113,4 84,4 103,8
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 348366 96,5 97,4 94,1 89,1
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение 328836 88,4 113,3 86,2 103,7
Образование 284992 96,1 109,2 93,7 99,9
Здравоохранение и социальное обслуживание населения 294443 94,7 107,8 92,3 98,6
Искусство, развлечения и отдых 245446 98,4 120,9 95,9 110,6
Предоставление прочих видов услуг 293643 99,9 117,7 97,4 107,7

 

Самое читаемое

Наверх