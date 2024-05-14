Средняя зарплата в Казахстане превысила 382 тысячи тенге - Бюро нацстатистики

Среднее значение зарплаты в республике за I квартал составило 382 279 тенге. За год в номинальном выражении зарплаты выросли на 12,3%, в реальном выражении – 2,7%. Об этом сообщили в Бюро нацстатистики, передаёт BaigeNews.kz.

Медианное значение зарплаты (центральный уровень зарплатного ряда) составило 251 997 тенге.

"По сравнению с соответствующим кварталом 2023 года наибольший рост среднемесячной заработной платы зафиксирован в отраслях финансовой и страховой деятельности – 29,7%, операциях с недвижимым имуществом – 23%, информации и связи – 21%. В образовании рост среднемесячной заработной платы составил 9,2%, в здравоохранении и социальном обслуживании населения – 7,8%", - уточнили в Бюро.

В ведомстве уточнили, средняя величина заработной платы отражается с учётом всех видов доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений. Рассчитывается путём деления суммы начисленного фонда заработной платы предприятий на фактическую численность работников.

В региональном разрезе наибольший рост среднемесячной номинальной заработной платы в I квартале сложился в Западно-Казахстанской области – на 18,2%, Алматы – на 16,4%, Актюбинской области – на 16,1%, Павлодарской области – на 15,9%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – в 2,3 раза выше среднереспубликанского уровня, в финансовой и страховой деятельности – в 2 раза, в информации и связи – в 1,7 раза, в профессиональной, научной и технической деятельности – в 1,4 раза соответственно.