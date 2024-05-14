Паводки в Атырау: воспитанников детской деревни готовят к эвакуации

В областной детской деревне семейного типа в селе Талгайран организовали дежурство в связи с паводковой ситуацией в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы готовы к эвакуации воспитанников в экстренной ситуации. Подготовлены тревожные рюкзаки, определены места эвакуации. Вокруг детской деревни возведена дамба высотой четыре метра. Организовано круглосуточное дежурство, которое будет действовать до стабилизации подъёма уровня воды. Наготове две единицы транспорта для перевозки детей при экстренном случае", - рассказал исполняющий обязанности директора Атырауской областной детской деревни семейного типа Касым Мукашев.

В деревне в восьми семьях воспитываются 44 ребёнка, работают 49 сотрудников, включая профильных специалистов.

По данным на 20:00, уровень воды в реке Жайык в Атырау растёт. По сравнению с утром, уровень вырос на два сантиметра и составил 553 сантиметра, при критическом - 550 сантиметров.