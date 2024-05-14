Гражданина Китая оштрафовали в аэропорту Алматы

Гражданина Китая оштрафовали за курение в неустановленном месте в аэропорту Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По прилете авиарейса сообщением Тбилиси-Алматы, сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту выявлен иностранный пассажир, который курил сигарету рядом с воздушным судном, что запрещено законодательством Казахстана.

В ходе проверки установлен 24-летний гражданин Китайской Народной Республики. Правонарушитель привлечён к ответственности за потребление табачных изделий в местах, в которых законодательством Республики Казахстан установлен запрет, и оштрафован на 15 МРП (55 380 тенге).

С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения привлечено к ответственности более 32 000 человек, за курение в неустановленных местах – 1 021.