"Мы приговором довольны" - адвокат Игорь Вранчев

В Астане вынесли приговор по делу Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова. Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей. Адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев прокомментировал вердикт, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Считаю решение справедливым. Срок, который озвучен, в целом достаточный для Бишимбаева. Конечно, хотелось бы пожизненное. Но 24 года – это тоже достаточно серьезный срок. Мы приговором довольны", - сказал адвокат в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

По мнению защитника, в Казахстане должен расширяться перечень уголовных составов, которые рассматривают присяжные заседатели.

"Мы считаем, что она (категория - Прим. ред.) должна расширяться на все категории уголовных дел среди преступлений средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие. Поскольку сейчас есть ограниченный перечень уголовных составов, которые подлежат рассмотрению судом присяжных заседателей", - сказал адвокат.

Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.

Отец Салтанат Нукеновой посчитал приговор в отношении Байжанова мягким.

Судья, рассматривавшая дело, находится под охраной.