Я буду инициировать петицию – Айтбек Амангельды возьмётся за проверку доходов семьи Бишимбаевых

Суд признал экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева виновным в истязаниях и жестоком убийстве его гражданской жены Салтанат Нукеновой и приговорил его к 24 годам лишения свободы. В кулуарах суда брат убитой Айтбек Амангельды поделился своими дальнейшими планами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты спросили у Айтбека Амангельды о реакции родственников Бишимбаева на приговор.

"Я думаю, что они самое главное поняли, что все их связи и деньги не имеют значения в том мире, где царит справедливость. Конечно, им больно. Они привыкли к тому, что всё можно купить, везде можно договориться. Но не в этом случае, конечно", - сказал брат Салтанат Нукеновой.

Также журналисты поинтересовались у него, как обстоят дела с петицией по аудиту имущества семьи Бишимбаевых.

"Я её поддержал. Петицию запустили люди из народа. В рамках платформы e-otinish собрано 50 тысяч подписей в пользу петиции о проверке источников доходов семьи Бишимбаевых, включая Байжанова, второго брата Султана. Да, я буду инициировать эту петицию вместе с обращением своим личным. Займусь этим после суда. Пока не было времени этим заняться. Все их нелегальные финансовые действия были освещены ранее. Слабо верится, что инцидент по стеклозаводу был единственным случаем коррупции. Просто это был момент, где его поймали", - уверен Амангельды.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой.

Прокуроры удовлетворены вердиктом присяжных и считают вынесенный приговор в отношении Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова справедливым наказанием.

Брат Салтанат Нукеновой и его адвокаты выразили своё согласие с оглашённым приговором.

Адвокат Байжанова заявил, что намерен обжаловать приговор.