Мошенники от имени сотрудников "КазТрансГаз Аймак" грабят казахстанцев

Жалобы на "газовиков" начали поступать от казахстанцев. Сотрудники приходят и, угрожая отрезать газ, требуют заплатить за техническое обслуживание внутридомового оборудования, при этом саму услугу не оказывают, передаёт BaigeNews.kz.

"Недобросовестные организации создают юридическое лицо с созвучным с АО "КазТрансГаз Аймак" названием, нередко используют поддельные служебные удостоверения. К примеру, на днях потребители прислали видео, на кадрах которого запечатлено, как неизвестная женщина, представляясь сотрудницей газовой службы, показывает жителям пригорода Актау некое письмо с печатями и подписями, где видно, что название организации созвучно с названием компании "КазТрансГаз Аймак". По словам жителей, данная женщина требовала у них произвести оплату и запугивала отключением газа и штрафами", - сообщили в департаменте по связям с общественностью АО "КазТрансГаз Аймак".

Такой же случай был в Туркестанской области. Представившись работниками газовой службы, граждане обещали по-быстрому провести газ в дом, взяли деньги и пропали. Возмущенный хозяин обратился к сотрудникам АО "КазТрансГаз Аймак".

Оказалось, созвучное с "КазТрансГаз Аймак" название ввело владельца дома в заблуждение. Работники главной газовой службы совместно с участковым сотрудником полиции нашли горе-"подрядчиков" и вернули деньги хозяину.

"АО "КазТрансГаз Аймак" может требовать наличие у потребителя договора на оказание услуг ВДГО в соответствии с законодательством, но не может указывать на определённую организацию для заключения договора. Также сотрудники АО "КазТрансГаз Аймак" не требуют производить оплату на месте. Все платежи осуществляются официально через кассы по выставленному счету", - напомнили в компании казахстанцам.

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