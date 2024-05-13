Брат Салтанат Нукеновой поблагодарил присяжных заседателей

В Астане вынесли приговор по делу Бишимбаева и Байжанова. Дело рассмотрели с участием присяжных заседателей. В кулуарах суда брат погибшей Айтбек Амангельды выразил благодарность присяжным, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокаты потерпевшей стороны отметили, что не знают, как голосовали присяжные. Однако предполагают, что большинство из них признали Бишимбаева виновным.

"Мы им очень благодарны за их время, терпение. За то, что им пришлось пройти через очень тяжёлые моменты суда, которые вы не наблюдали. Вам повезло, что вы этого всего не видели. Им пришлось это всё изучать, смотреть. Мы им благодарны в первую очередь за то, что они выполнили свой долг, приняли подобное решение. Это действительно дорогого стоит. Узнаю ли я когда-нибудь, кто они... Но я искренне им благодарен", - сказал Айтбек Амангельды.

Вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.